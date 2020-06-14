Марка Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор

Корейская компания Genesis в ответ на жалобы клиентов на новый дизельный турбированный трехлитровый мотор увеличила на него гарантию до 10 лет или 200 тыс. км пробега.

Владельцы Genesis GV80 начали жаловаться на сильную вибрацию при работе турбодизеля.

Автопроизводитель даже приостановил отгрузку новых кроссоверов, чтобы разобраться в причине неудовлетворительной работы ДВС.

Оказалось, что вибрация возникает за счет накопления углеродных отложений, но они возникают только в тех автомобилях, где турбодизель долгое время работал на низких оборотах.

В Genesis заверили, что вибрации мотора никак не влияют на безопасность, а только доставляют владельцам дискомфорт.

Genesis пока не планирует отзывать GV80 на ремонт, но как она намерена устранить проблему с агрегатом неизвестно. Пока только автопроизводитель в два раза увеличил гарантию на него.