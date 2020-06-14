Кто такие капперы и чем они занимаются?

Чтобы получать систематическую прибыль от ставок на спорт, нужно потратить немало времени и сил на проведение анализа и построение прогнозов на итоги спортивных соревнований. В решении этой непростой задачи могут посодействовать капперы – спортивные аналитики, продающие свои прогнозы неопытным игрокам.

Основные особенности деятельности капперов

Размер доходов, получаемых капперами от продажи своих прогнозов, непосредственно зависит от их популярности, поэтому они стараются создать себе максимально благоприятную репутацию. Однако рассказы капперов о своих успехах далеко не во всех случаях оказываются правдивыми. На специализированных интернет-форумах, посвященным ставкам на спорт, нередко можно встретить достаточно печальные истории о капперах. По этой причине у некоторых игроков создается впечатление, что все спортивные аналитики занимаются мошенничеством и составляют прогнозы наугад, чтобы присвоить обманным путем деньги доверчивых клиентов. Тем не менее, среди беттеров есть и такие, которые доверяют капперам и их прогнозам. Здесь все зависит от правильного выбора профессионального аналитика. Рейтинг капперов дает возможность сопоставить их квалификацию и воспользоваться услугами эксперта, заслуживающего доверия.

Как уменьшить риски?

Беттерам, решившим воспользоваться помощью спортивных аналитиков, нужно постараться по возможности снизить риски. Зачастую капперы действительно прекрасно разбираются в конкретных чемпионатах или определенных лигах, но целиком доверять их обещаниям все равно не следует. Чтобы не пострадать от недобросовестных капперов, надо соблюдать несколько правил, приведенных ниже.

Прежде чем использовать услуги спортивного аналитика, нужно внимательно изучить все имеющиеся сведения о методах, с помощью которых он делает прогнозы. От услуг капперов, которые дают стопроцентную гарантию успеха, необходимо отказаться.

Большое значение имеет сайт каппера. Если он размещен на бесплатном хостинге, то это является основанием отказа от общения с каппером. Помимо того, надо обратить внимание на наполнение и посещаемость сайта.

Необходимо избегать услуг «аналитиков», предоставляемых за процент от выигрыша. Все профессиональные капперы берут фиксированную плату за свои услуги.

Из сказанного выше следует, что в определенных случаях использование услуг капперов помогает беттерам получать прибыль, но чересчур больших надежд по этому поводу питать не стоит. Самостоятельный анализ всегда предпочтительнее, хотя его и можно дополнять прогнозами опытных спортивных экспертов.