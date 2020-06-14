Как выбрать хорошего каппера?

Капперы – спортивные аналитики, услугами которых пользуются новички и профессионалы. Обычно именно с ними начинают свое сотрудничество люди, которые только погружаются в мир ставок. Предоставляются не только платные, но и бесплатные прогнозы.

Рейтинги капперов

Проверенные капперы в сети есть. Но стоит понимать, что если такие люди предоставляют свои услуги бесплатно для каждого, то, возможно, что это мошенники. Лишь малая часть прогнозистов действительно заслуживает внимания. При помощи рейтинга капперов можно найти тех, у кого самые высокие статистики захода ставок, и, следовательно, наилучшие условия для игроков-партнеров.

Изначально игроку потребуется собрать как можно больше информации о предоставляемых услугах. Можно посмотреть данные о каппере и его профессиональной деятельности не только на его официальном сайте, если такой имеется, но и в социальных сетях. Порой отзывы реальных людей скажут больше, чем разрекламированные баннеры. Встречается правдивая информация на различных форумах и ресурсах. Но тоже требуется быть осторожными, так как отзывы иногда тоже проплачиваются.

Изучается статистика за прошлые годы. Например, если человек хочет делать ставки на 2020 год, то ему нужна информация о деятельности на 2018 и 2019. В таком случае можно проследить, справлялся ли со своей деятельностью каппер. В любом случае каппер не делает таких вещей:

Не гарантирует получение прибыли стопроцентное;

Не говорит, что ставка без риска;

Не исправляет свои статистические данные;

Не предлагает матчи, исход которых решен, так называемые «договорняки».

Не лишним будет и поговорить самостоятельно с представителем. В ходе живой беседы можно определить уровень профессионализма и востребованности.

Лучшие мировые капперы

Каппер, который получил широкую известность на весь мир, — это специалист самого высокого уровня. Он помогает выигрывать на ставках и богатеть своим клиентам. Сам же тоже не остается без денег, ведь ему платят миллионы за удачную ставку.

Лучшие мировые капперы имеют уникальные аналитические способности. Они учитывают сотни факторов, чтоб назвать окончательный исход игры. У каждого из них есть собственная стратегия против букмекера, что позволяет получать огромные суммы выигрыша.

Увы, но российские капперы часто не дотягивают до иностранных. В некоторых случаях выгодней сотрудничество именно с последними, пользуясь услугами переводчиков.