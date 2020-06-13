Все перечисленные кроссоверы имеют оцинкованный кузов и большую гарантию от сквозной коррозии.
Составили рейтинг самых нержавеющих кроссоверов
Специалисты портала NJCAR составили рейтинг самых нержавеющих кроссоверов. Так, на перовом месте в ТОП-5 оказался популярный Toyota RAV4, выпущенный в период с 2008 по 2010 года.
Эти модели при правильной эксплуатации практически не ржавеют, а «рыжики» появляются только в местах сколов и царапин.
Lexus RX специалисты поставили на второе место, так как у этого премиального кроссовера детали кузова проходят двухстороннюю гальваническую оцинковку.
После такой обработки очаги ржавчины в Lexus RX можно найти только в экземплярах, эксплуатируемых в крупных городах, где улицы зимой обильно посыпают реагентами.
На третьем месте BMW X5, которая также очень хорошо защищена от коррозии. К тому же самый продаваемый кроссовер марки имеет качественную покраску.
За долгие годы эксплуатации в BMW X5 ржавчина появляется только на колесных арках, кромках дверей и под уплотнителями.
Еще в ТОП-5 попали Audi Q5 и Honda CR-V, но если у немецкой модели через пару лет ржавчину можно найти на колесных арках, то японский «паркетник» при бережной эксплуатации способен 10 лет справляться с коррозией.