Все перечисленные кроссоверы имеют оцинкованный кузов и большую гарантию от сквозной коррозии.

Специалисты портала NJCAR составили рейтинг самых нержавеющих кроссоверов. Так, на перовом месте в ТОП-5 оказался популярный Toyota RAV4, выпущенный в период с 2008 по 2010 года.

Эти модели при правильной эксплуатации практически не ржавеют, а «рыжики» появляются только в местах сколов и царапин.

Lexus RX специалисты поставили на второе место, так как у этого премиального кроссовера детали кузова проходят двухстороннюю гальваническую оцинковку.

После такой обработки очаги ржавчины в Lexus RX можно найти только в экземплярах, эксплуатируемых в крупных городах, где улицы зимой обильно посыпают реагентами.

На третьем месте BMW X5, которая также очень хорошо защищена от коррозии. К тому же самый продаваемый кроссовер марки имеет качественную покраску.

За долгие годы эксплуатации в BMW X5 ржавчина появляется только на колесных арках, кромках дверей и под уплотнителями.

Еще в ТОП-5 попали Audi Q5 и Honda CR-V, но если у немецкой модели через пару лет ржавчину можно найти на колесных арках, то японский «паркетник» при бережной эксплуатации способен 10 лет справляться с коррозией.