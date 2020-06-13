Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen приехал к дилерам

Volkswagen в Китае дилерским центрам начал поставлять свой купеобразный кроссовер Tayron X. Эта модель создана на базе обычного Tayron и от донора она технически не отличается.

Габариты Volkswagen Tayron X такие же, как у Tayron, а еще эти модели производятся на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Для купеобразного кроссовера будет доступен турбированный двухлитровый агрегат мощностью 186 или 220 л.с.

Трансмиссия для кроссовера будет доступна только семиступенчатая роботизированная, а привод — передний, но за доплату можно будет заказать систему полного привода 4Motion.

Продажи Tayron X начнутся в середине следующего месяца. Ожидается, что базовая комплектация модели будет стоить около 200 тыс. юаней, что в пересчете составляет 1,95 млн рублей.

В Volkswagen Tayron X уже в базовой комплектации будет спортивный R-Line обвес, 19-дюймовые колесные диски и адаптивный круиз-контроль.