Зарубежные журналисты решили выяснить, действительно ли кондиционер в автомобиле скрадывает разгонную динамику.
Кондиционер забирает свыше 2% мощности автомобиля
Как рассказали специалисты издания Which Car, они решили подтвердить или опровергнуть этот миф.
Для этого был использован родстер Mazda MX-5, с установленным в нем двухлитровым двигателем мощностью 184 лошадиных сил.
В лабораторных условиях машина прошла несколько тестов с замерами показаний со ступицы колеса.
Трижды машину протестировали с включенным кондиционером и столько же с выключенным. Во всех случаях автомобиль прогоняли до режима максимальной мощности.
В результате оказалось, что кондиционер забрал у мотора до 2,5 кВт мощности или свыше 2%.
При этом привод компрессора отобрал 5% крутящего момента. То есть действительно есть смысл выключать кондиционер перед обгоном или затяжным подъёмом.
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