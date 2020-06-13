Кондиционер забирает свыше 2% мощности автомобиля

Зарубежные журналисты решили выяснить, действительно ли кондиционер в автомобиле скрадывает разгонную динамику.

Как рассказали специалисты издания Which Car, они решили подтвердить или опровергнуть этот миф.

Для этого был использован родстер Mazda MX-5, с установленным в нем двухлитровым двигателем мощностью 184 лошадиных сил.

В лабораторных условиях машина прошла несколько тестов с замерами показаний со ступицы колеса.

Трижды машину протестировали с включенным кондиционером и столько же с выключенным. Во всех случаях автомобиль прогоняли до режима максимальной мощности.

В результате оказалось, что кондиционер забрал у мотора до 2,5 кВт мощности или свыше 2%.

При этом привод компрессора отобрал 5% крутящего момента. То есть действительно есть смысл выключать кондиционер перед обгоном или затяжным подъёмом.