Концерн GM снимет с производства седан Chevrolet Malibu

Американский концерн постепенно избавляется от автомобилей, которые не пользуются спросом.



Еще одной такой моделью стал седан Chevrolet Malibu. Его продажи снижаются с каждым годом и в результате объёмы проданных экземпляров модели стали причиной того, что концерн GM принял решение снять с ее производства.

Создавать новое поколение для этого седана компания не планирует, а актуальное поколение еще некоторое время будет стоять на конвейере, а затем уйдет в историю.

Стоит отметить, что недавно стало известно о прекращении производства седана Impala, вместо которого на конвейер встанет электрический внедорожник Hummer.