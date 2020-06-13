В Сети продемонстрировали салон обновленного Genesis G70

В Южной Корее сделали фото салона обновленного седана Genesis G70. Снимок был опубликован на зарубежном профилирующем сайте TheKoreanCarBlog.

В салоне премиального седана Genesis G70 больших изменений не произойдет. Так, в нем появится увеличенный до 10-дюймов экран мультимедийной системы, тачпады на рулевом колесе и цифровая панель приборов, а это и все основные изменения в салоне рестайлингового седана.

Ожидается, что больше изменений произойдет во внешности. В Genesis G70 применят новый стиль компании с новой радиаторной решеткой и двухъярусной оптикой.

По данным источника, с обновлением в модели будет полностью изменена моторная гамма. Например, вместо 2.0 и 3.3 литровых агрегатов предложат современные турбированные 2.5 и 3.5 литровый ДВС, которые сейчас устанавливают в G80.

Презентация Genesis G70 должна состоятся в конце текущего года, а в следующем году рестайлинговоая версия должна появится и в России.