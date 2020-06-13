Появились «живые» фото нового кроссовера Haval

Недавно новый кроссовер от китайского бренда появился в базе патентного бюро в Китае, а теперь эту новинку смогли сфотографировать.



Какое название получит автомобиль сейчас неизвестно. Его внутризаводской индекс B06, и это будет новый кроссовер с оригинальным внешним видом.

Новый кроссовер от Haval получил брутальный внешний вид с большими фарами, светодиодными L-образными фонарями и массивной решёткой радиатора.

Известно даже, что разработкой дизайна кроссовера занимался Фил Симмонс, который ранее работал в компаниях Ford и Land Rover.

В салоне все выполнено в современном стиле с использованием цифровой панели приборов и мультимедийной системы с сенсорным экраном.

Ожидается, что моторная гамма автомобиля будет представлена 1,5 и 2,0-литровыми установками мощностью 169 и 197 лошадиных сил.

В паре с силовыми установками будет работать 7-скоростной робот, который передаст крутящий момент на переднюю или обе оси. По предварительным данным, премьера новинки состоится уже этим летом, а осенью она поступит в продажу в Китае.