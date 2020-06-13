Российский рынок автомобилей оказался неустойчив к потрясениям

Апрель у автопроизводителей на российском рынке оказался самым худшим месяцем за последние несколько лет, ведь обычно в апреле фиксируются большие продажи, а сезонный спад наблюдается в мае.

В 2020 году все произошло с точностью наоборот, так как в апреле 2020 года из-за пандемии и закрытия дилерских центров было продано на 72% меньше автомобилей, чем годом ранее. По данным АЕБ в России реализовали 39 тыс. новых автомобилей.

В мае официальные представители автокомпаний передали своим клиентам 63 тыс. новых авто. По словам представителя ГК «АвтоСпецЦентр» Константина Авакяна, такая ситуация на рынке обусловлена рядом факторов, и тут уже нет сезонности.

К тому же в мае из-за послабления карантинных мер дилерские центры в некоторых регионах все-таки вернулись к работе, а также свою жизнеспособность показали онлайн-продажи новых автомобилей.

Стоит напомнить, что для поддержания авторынка были запущены новые государственные программы, и теперь автомобили с существенными скидками могут приобрести семьи с одним ребенком и работники медицинских организаций.

Помимо этого, скидку в размере 10% предоставляют клиентам, сдавшим свой старый автомобиль по программе трейд-ин.