Nissan X-Trail продемонстрирован на официальном изображении



Новый Nissan X-Trail бы продемонстрирован на первом официальном изображении, которое сопровождалось информацией о дате презентации. Четвертое поколение кроссовера будет официально представлено 15 июня.

Наряду с изображением от Nissan в сети появилась еще и фотография новинки, которую удалось сделать во время фотосессии.

И во внешности, и в салоне автомобиля произойдут изменения, при этом в целом он останется узнаваем. Список оборудования пополнится новыми опциями и системами.

Об изменениях в техническом плане пока информации нет. Предположительно, в кроссовере будет 2,5-литровый ДВС, который используется в седане Altima и был доработан.

Его мощность будет около 190 лошадиных сил. Уже известно, что в Японии и США X-Trail/ Rogue появится в продаже осенью, а до Европы он доберется в следующем году.