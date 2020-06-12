В 2021 году Hyundai представит большой электромобиль

Компания Hyundai намерена выпустить сразу три новинки, среди которых две будут электрокарами.

Новые автомобили анонсировал представитель бренда в интервью с изданием Autocar.

По словам представителя марки, две новые модели выйдут уже в 2021 году, а третья новинка дебютирует в том же году, но в качестве прототипа.

Одним из автомобилей станет товарная версия концепта Hyundai 45 Concept. Это будет кроссовер, который модельном ряду расположится на ступень выше Kona Electric.

Его внешность выполнят в стилистике концепта. Второй автомобиль также будет электрокаром, а его основой станет прототип Prophecy.

Эту модель позиционируют как конкурента Tesla Model 3. Что касается третьей новинки, то подробности о ней раскрывать не стали, но было заявлено, что это будет большой автомобиль.