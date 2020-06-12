Новый пикап Mazda BT-50 будет представлен официально 17 июня, а пока в компании подогревают интерес к новинке, начав тизерную кампанию.



Компания Mazda опубликовала первый тизер пикапа Mazda BT-50, в котором нельзя рассмотреть детали, но некоторые подробности об этом проекте уже известны.

Например, есть данные, что в основе новинки располагается платформа от Isuzu D-Max, а линейка двигателей будет представлена дизельным мотором объёмом три литра.

Его мощность будет около 190 л.с., а показатель крутящего момента – 450 Нм.

В паре с силовой установкой будет работать 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

Другие особенности автомобиля Mazda BT-50 пока не раскрывают.