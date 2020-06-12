Рестайлинговый вариант кроссовера уже заметили во время тестирования, а фотографии оказались в распоряжении китайского издания Chinese Car Intelligence.



Как известно, Exeed TXL скоро появится и на российском рынке, причем ранее этот автомобиль неоднократно замечали в нашей стране.

Недавно даже были опубликованы фото салона. Пока Exeed TXL готовится к выходу в России, Chery готовит первое обновление для кроссовера Exeed TXL в Китае.

Судя по шпионским фото, серьезных изменений модель не получит, но основным изменением во внешности стоит отметить отказ от большой решетки радиатора.

Об изменениях в салоне информации пока нет, а вот обновлений в техническом плане ожидать не стоит.

Презентация обновленного кроссовера состоится уже в октябре и вероятно к тому времени модель рассекретят инсайдеры.