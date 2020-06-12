Россияне могут сэкономить при покупке автомобилей Peugeot и Citroen

Российское подразделение PSA предлагает сэкономить на покупке автомобилей марок Peugeot и Citroen до 300 тыс. рублей.

Получить скидку на автомобили можно в рамках специальных предложений, которые представляют компании, а также суммировать ее с действующими программами трейд-ин.

Например, модели Peugeot 408 и Citroen С4 можно приобрести с выгодой до 70 тыс. рублей, а кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 могут обойтись до 300 тыс. рублей дешевле.

Микроавтобусы марок также принимают участие в предложениях и скидка на них может достигать 200 тыс. рублей.

Все подробности о предложениях и скидках по ним можно узнать у официальных представителей брендов на территории РФ.