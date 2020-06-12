Новый портативный пеногенератор для мойки авто оценили в $42

Там и был представлен новый портативный пеногенератор для мойки Fixnow. Его производительность составляет до 3 литров в минуту, а уровень давления воды имеет два уровня — 1,4 или 2,4 Мпа.

Аккумулятор в нем установлен на 2 600 мАч, а двигатель – бесщеточный. Батарея получила поддержку зарядки мощностью 25 Вт, которая зарядит ее за 2,5 часа.

Стоимость такого устройства составляет 42 доллара.