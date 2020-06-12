Бюджетный кроссовер от Renault замечен на тестах

Компания Renault скоро выпустит новый недорогой кроссовер, который пока известен под внутризаводским индексом HBC.



Этот автомобиль в виде тестового мула ранее замечали во время тестирования, но недавно его смогли сфотографировать в серийном кузове.

По предварительным данным, презентация нового бюджетного кроссовера состоится в этом году. Судя по шпионским фотографиям, новинка получит дизайн в стилистике хэтчбека Kwid.

В основе модели расположится платформа CMF-A+, которая уже используется в универсале Triber. Ожидается, что моторная гамма будет представлена литровым атмосферным двигателем мощностью 72 л.с. и турбоагрегатом с отдачей 95 л.с.

В паре с силовыми установками будет работать пятискоростная механика или роботизированная КП с одним сцеплением.

Никаких дизельных двигателей в линейке не будет. Предварительная цена кроссовера на индийском рынке составит 550 тыс. рупий или около 500 тыс. рублей.