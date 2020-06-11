Новый кроссовер Nissan Qashqai засветился на тестах

Компания Nissan приступила к тестированию новой генерации кроссовера Nissan Qashqai, актуальная версия которого выпускается с 2013 года.



Недавно Nissan Qashqai попал в объективы камер фотошпионов во время тестовых испытаний. Прототип покрыт камуфляжной пленкой, поэтому пока сложно понять, насколько изменится его внешность.

Предположительно, кроссовер в целом останется узнаваем, а изменения произойдут по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика.

В салоне стоит ожидать появление новой передней панели, а также информационно-развлекательной системы.

В моторной гамме также произойдут изменения. Например, в ней не будет дизельного мотора, но появятся гибридные установки с бензиновыми ДВС.

Ожидается, что дебют нового Qashqai состоится до конца года, а его продажи стартуют не ранее 2021 года.