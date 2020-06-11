Bentley отзовёт свои кроссоверы Bentayga из-за риска возгорания

Компания Bentley скоро организует отзывную кампанию по всему миру, в рамках которой отправят на сервис автомобили Bentayga.

В общей сложности отзывными стали 6 тыс. кроссоверов. Из них около двух тысяч находится в США и 783 – в Европе.

Причиной сервисной кампании стала вероятность возгорания из-за протечки разъема топливопровода. Будут ли среди отзывных машин экземпляры из России пока неизвестно.

В базе данных Национального управления безопасностью движения на трассах США указаны кроссоверы с восьмицилиндровым двигателем, которые выпустили с период с января 2018 года по март 2020 года.

Во всех автомобиля могут быть дефекты разъема топливопровода. Эту деталь в рамках отзыва будут менять на новую.