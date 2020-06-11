Немецкая ADAC показала, почему нужно крепить груз в автомобилях



Эксперты решили наглядно показать, почему все-таки нужно крепить любой груз, ведь многие автомобилисты игнорируют это по разным причинам.

Как пишут avtovesti.com, в ADAC провели два краш-теста, где в одном автомобиле перевозили мебель и другие предметы домашнего обихода, а в другом были мелкие детали, незакрепленные и не уложенные должным образом.

Для тестов использовали старенький Golf. Все краш-тесты показали, что в случае ДТП водитель и пассажиры рискуют получить серьезные или даже смертельные травмы.

Например, при столкновении на скорости 45 км/ч незакрепленный груз падает и может вырывать передние сидения.

В этом случае может пострадать голова водителя или пассажира. Как говорят в организации при столкновении на скорости 45 км/ч нагрузка в 145 кг кратковременно воздействует на ремни безопасности весом более семи тонн.