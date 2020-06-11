«КамАЗ» разработал свой первый карьерный самосвал

Несколько дней назад стало известно, что российский производитель грузовой техники выпустит самосвал, который прозвали конкурентом «БелАЗу».



Теперь же компания «КамАЗ» частично рассекретила новинку. Модель получила название КамАЗ-65805/Самсон и представляет собой самосвал-беспилотник с колесной формулой 10х6.

Самсон имеет грузоподъемность 60 тонн и оснащен дополнительной пятой осью, которая еще способна поворачиваться.

Поворотными являются еще и передние две оси. Самосвал имеет длину 11 040 мм, а его ширина и высота составляют 2 530 и 3 950 мм. Самосвальная платформа конкурента «БелаЗу» имеет объём 26 кубических метров и она может подниматься на угол в 50 градусов.

При эксплуатации в зимнее время можно использовать прогрев кузова выхлопными газами. Новинка, как и другие новые модели компании получила кабину серии К5. Управлять самосвалом может как человек, так и системы, которыми он оснащен.

Как отмечает автопроизводитель, создавать Самсоны будут только по заказам. Клиентам предложат варианты с грузоподъемностью от 45 до 70 тонн. Также стоит отметить, что КамАЗ-65805 в отличие от «БелАЗа» сможет передвигаться по дорогам общего пользования.

В нем установлен дизельный мотор КамАЗ Р6 объёмом 12 литров и мощностью 500 л.с. В качестве трансмиссии используется гидромеханический автомат.

Максимальная скорость самосвала будет 90 км/ч, а с грузом – 50 км/ч. Новая модель техники сейчас проходит тестовые испытания, которые планируется завершить через два года.