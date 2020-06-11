Как быстро продать автомобиль?

Нередки ситуации, когда машину нужно продать не просто выгодно, но и быстро. Например, чтобы купить новое авто, более современное и уже найденное на вторичном рынке. Как поступить в такой ситуации?

Чего не стоит делать

В спешке многие люди, желающие продать авто, могут допустить ошибки. Выглядят они следующим образом:

Чрезмерное занижение цены. Это ускорит процесс, но сделает продажу невыгодной. Более того, порой низкая цена не притягивает, а, наоборот, отталкивает адекватных покупателей, которые видят в ней подвох. Для нечестных на руку лиц она является, при этом, магнитом. Многочисленные перекупщики будут стараться торговаться даже и в этом случае, когда стоимость куда ниже средней по рынку;

Звонки по непонятным объявлениям. Нелегальный выкуп авто – большая проблема. Наряду с честными организациями, работающими в данной сфере, действуют и многочисленные мошенники, пытающиеся завлечь продавцов максимально выгодными условиями и предложениями. Обращение к таким лицам зачастую заканчивается потерей машины без какой-либо финансовой компенсации. Необходимо внимательно выбирать посредников;

Продажа в рассрочку. Этот способ превращает срочную продажу в крайне медленную. Нужную сумму сразу получить не удастся. Более того, если соглашение о рассрочке было достигнуто лишь устно, покупатель может в дальнейшем снять с себя все обязательства по выплатам, оставшихся выплат придется добиваться через суд с большими потерями времени и средств.

Оптимальное решение

Наиболее надежный способ оперативно продать машину – обращение в специализированную организацию, занимающуюся выкупом авто. Такие компании работают честно, сумма выплачивается сразу в удобной форме, будь то наличные средства или перевод на банковскую карту. Предприятия готовы покупать автомобили вне зависимости от состояния, марки, года выпуска. Причина – отлаженные каналы сбыта, даже старую машину они легко продадут на запчасти, воспользовавшись партнерскими связями с сервисными центрами. Сделки с официальными компаниями, работающими в сфере выкупа, всегда фиксируются документально, что исключает проблемы с законом, дает продавцу необходимую юридическую защиту, исключает обманные и мошеннические действия.