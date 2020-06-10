Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Большинство автомобилей до того, как попасть на площадку, побывали в ДТП и восстановлению не подлежат, при этом их продают на аукционе за «копейки».

Блогер Supercar Blondie показала огромную парковку в Объединенных Арабских Эмиратах, на которой находятся разные легковые автомобили, но среди них очень много премиальных моделей.

В начале ролика можно увидеть Mercedes-AMG G63 с серьезными повреждениями, и предположительно машина после удара несколько раз перевернулась.

Также блогер показала Ferrari 612 Scaglietti в хорошем состоянии и несколько сильно разбитых Rolls-Royce.

Автор ролика отметила, что некоторые из автомобилей на парковке оказались после ДТП, а другие были изъяты у владельцев. В дальнейшем весь этот автохлам продают на аукционе.

