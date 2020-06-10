Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout

Skoda Octavia Scout немного длиннее, чем обычный универсал — 4703 мм против 4689 мм, Также новинка выше и у нее на 15 мм увеличился дорожный просвет, а самые маленькие колесные диски теперь 18-дюймовые, но еще будут предлагать 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Помимо этого, новое поколение Octavia Scout теперь доступно и с передним приводом, хотя ранее кросс-версия «пятидверки» предлагалась только с полным приводом.

Полноприводную модификацию можно будет заказать с моторами 2.0 TSI и 2.0 TDI. Мощность первого составляет 190 л.с., а второй агрегат предлагается в двух вариантах форсировки — 150 и 200 л.с.

Трансмиссия доступна только роботизированная семиступенчатая.

Для переднеприводной Octavia Scout доступен 1.5 TSI мощностью 150 л.с. Этот мотор может работать с механической коробкой или роботом, причем для роботизированной трансмиссии еще предлагается 48-вольтовый стартер-генератор.

Система привода на передние колеса будет доступна только с двигателем 2.0 TDI со 115-сильной отдачей, причем для этого ДВС предусмотрена только механическая коробка передач.



Салон Scout практически полностью повторяет обычный чешский универсал, за исключением комбинированной обивки сидений и вставок на передней панели под дерево, но это предлагается в качестве опции.

Skoda Octavia Scout в Европе в продажу поступит в следующем месяце. На российском рынке такую модель ожидать не стоит, так как она не пользуется спросом, и ее сняли с продажи еще два года назад.