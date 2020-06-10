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Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout

Новости
10.06.2020 23:00
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Skoda представила новое поколение кросс-версии универсала Octavia Scout, который получил некрашеный пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет.

Skoda Octavia Scout немного длиннее, чем обычный универсал — 4703 мм против 4689 мм, Также новинка выше и у нее на 15 мм увеличился дорожный просвет, а самые маленькие колесные диски теперь 18-дюймовые, но еще будут предлагать 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout

Помимо этого, новое поколение Octavia Scout теперь доступно и с передним приводом, хотя ранее кросс-версия «пятидверки» предлагалась только с полным приводом.

Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout

Полноприводную модификацию можно будет заказать с моторами 2.0 TSI и 2.0 TDI. Мощность первого составляет 190 л.с., а второй агрегат предлагается в двух вариантах форсировки — 150 и 200 л.с.

Трансмиссия доступна только роботизированная семиступенчатая.

Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout

Для переднеприводной Octavia Scout доступен 1.5 TSI мощностью 150 л.с. Этот мотор может работать с механической коробкой или роботом, причем для роботизированной трансмиссии еще предлагается 48-вольтовый стартер-генератор.

Система привода на передние колеса будет доступна только с двигателем 2.0 TDI со 115-сильной отдачей, причем для этого ДВС предусмотрена только механическая коробка передач.

Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout
Салон Scout практически полностью повторяет обычный чешский универсал, за исключением комбинированной обивки сидений и вставок на передней панели под дерево, но это предлагается в качестве опции.

Skoda Octavia Scout в Европе в продажу поступит в следующем месяце. На российском рынке такую модель ожидать не стоит, так как она не пользуется спросом, и ее сняли с продажи еще два года назад.

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