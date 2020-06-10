Кроссовер Toyota RAV4 в мае вернул лидерство в своем сегменте

Японская компания отчиталась о продажах своих автомобилей за май.



Согласно отчетным данным, Toyota по итогам мая смогла продать 4 486 своих автомобилей, что оказалось на 43% меньше, чем годом ранее.

Отрицательная динамика продаж за период январь-май 2020 года составила только 10%. Объёмы реализованных «Тойот» в этот период составили 34 382 экземпляра. Доля марки на рынке выросла до 7,2%. Бестселлером бренда в мае стал кроссовер RAV4.

Модель была продана в количестве 1 226 штук, что на 51% меньше, но при этом в своем сегменте SUV C в России она смогла снова стать лидером.

На втором месте по продажам располагается седан Camry, который разошелся тиражом в количестве 1 103 экземпляров, что на 55% меньше.

В тройке самых продаваемых моделей автопроизводителя оказался Toyota Land Cruiser Prado. Его объёмы продаж составили 967 ед., а это на 10% меньше.