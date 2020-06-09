Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Японская компания на территории РФ проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили Toyota Alphard.



Отзывными в России стали 79 автомобилей указанной модели, произведенных в период с 16 октябре прошлого года по 23 марта текущего года.

Как проинформировал Росстандарт, в Toyota Alphard выявили несоответствующее ПО блока управления системой помощи при парковке.

Из-за этого программного обеспечения на мониторе с панорамным видом предупреждения могут отображаться на английском языке.

В рамках отзыва владельцам автомобилей из списка проведут обновление программного обеспечения.