Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Кроме этого, с 1 июня в России начали действовать обновленные правила использования льготных программ поддержки автопрома.

Речь идет о программах «Первый» и «Семейный» автомобиль, в которых сумма приобретаемого автомобиля увеличилась до 1,5 млн рублей, тогда как ранее можно было приобрести в рамках программ авто стоимостью не более 1 млн рублей.

Предложением «Семейный автомобиль», теперь могут воспользоваться россияне, у которых один ребенок, тогда как ранее такое право имели семьи с двумя и более детьми.

Что касается нововведений по автомобильному тюнингу, то новые правила вступят в силу с 1 июля. Со следующего месяца владельцы авто будут проходить экспертизы и проверки только в специальных лабораториях, а дистанционную проверку отменят. Осмотр автомобиля будет необходим при установке ГБО, дополнительных багажников, лебедок и других элементов, которые не предусмотрены конструкцией машины.

Ну и третье нововведение будет касаться «праворулек». На ввоз праворульных машин в РФ установили новые ограничения в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.

В нем говорится о запрете ввоза праворульных легковушек, самосвалов, специальной техники, грузовиков с манипуляторами, автобусов из категории М2 и М3, а также микроавтобусов и минивэнов с салонами, в которых более 8 посадочных мест.

Если владелец захочет ввезти в Россию транспортное средство с правым расположением руля, то он столкнётся с новыми правилами растаможки, где пошлины будут зависеть от таких показателей как возраст машины и ее экологический класс.

Также автомобилиста обяжут получать технический сертификат о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности.