Составили рейтинг самых доступных электромобилей в мире

Журналисты проанализировали стоимость электрокаров, среди представленный на мировом авторынке и рассказали, какие из них имеют наименьший ценник.

Так, на первой строчке оказался Mini Cooper SE, который продается по средней цене около 29 900 долларов или около двух миллионов рублей.

Чуть дороже обойдется востребованный на рынке Nissan Leaf, у которого ценник составляет 32 525 долларов или около 2,24 млн рублей.

Hyundai IONIQ Electric стал третьим в этом списке. Его стоимость составляет 34 тыс. долларов, а следующие две строчки заняли Chevrolet Bolt и Tesla Model 3 – 37 890 и 37 990 долларов соответственно.

Еще в списке указали три электрокара, а это Hyundai Kona Electric (38 330 долларов), Kia Niro EV (40 290 долларов) и BMW i3 (45 445 долларов).