Названы все изменения обновленного Lada Largus

Обновленная версия Ларгуса должна отправится в производство до конца года, но уже известны все изменения, которая произойдут в модели.

Как выяснили AvtoVAZ News, в обновленном Lada Largus предложат новые передние крылья, капот, а также бампер с противотуманными фарами.

Фары головного света автомобилю достанутся от нового Логана, а боковые зеркала с обогревом от Весты.

Если говорить об изменениях в салоне, то там ожидается появление новой панели приборов, новой мультимедийной системы, как у автомобилей Рено, а также Ларгус получит передние сидения и руль, как у Lada XRay Cross.

Опционально будет предлагаться подогрев задних сидений, камера заднего вида и парктроники. При этом каких-либо изменений в моторной гамме не ожидается.