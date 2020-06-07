Уже этой осенью Renault Logan третьей генерации будет представлен официально, а пока в сети все чаще появляются шпионские снимки новинки.



Новый Renault Logan снова заметили во время испытаний на территории Румынии, где модель тестируют в камуфляжной пленке.

Уже известно, что основой для Логана станет платформа CMF-B, которая уже используется в новом Renault Clio и Captur. За счет этой платформы в автомобиле возможно использование силовых установок, работающих по схеме mild hybrid.

В моторной гамме ожидается 1,0 и 1,5-литровые ДВС, которые будут работать с 48-ваольтовым стартер-генератором.

В дальнейшем появится и полноценный гибрид с отдачей 140 л.с. В экстерьере и салоне также произойдут изменения.

Например, во внешности автомобиля будет меньше угловатых линий, а в салоне появится мультимедийная система с вертикальным экраном, а также более качественные материалы отделки.