Китайская компания Chery на российском рынке предложила новую программу «Авторассрочка».
Chery предложила россиянам автомобили в рассрочку
В рамках этого предложения россиянам предлагают взять в настоящую рассрочку автомобиль Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8.
В некоторых случаях кроссоверы можно купить без первоначального взноса. Впрочем, в этом предложении есть свои нюансы, хотя рассрочка все-таки настоящая.
Например, при оформлении рассрочки клиента обяжут заключить договор страхования машины от угонов, повреждений или гибели.
Этот договор в сумму рассрочки не включается, и действует он со дня оформления и на весь срок действия. Еще одним условием станет оформление карты «Халва».
Более подробно о предложении можно узнать у официальных представителей марки в России.
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