Chery предложила россиянам автомобили в рассрочку

В рамках этого предложения россиянам предлагают взять в настоящую рассрочку автомобиль Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8.

В некоторых случаях кроссоверы можно купить без первоначального взноса. Впрочем, в этом предложении есть свои нюансы, хотя рассрочка все-таки настоящая.

Например, при оформлении рассрочки клиента обяжут заключить договор страхования машины от угонов, повреждений или гибели.

Этот договор в сумму рассрочки не включается, и действует он со дня оформления и на весь срок действия. Еще одним условием станет оформление карты «Халва».

Более подробно о предложении можно узнать у официальных представителей марки в России.