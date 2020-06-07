Проблема может наблюдаться в автомобилях, реализованных на территории США.

Из-за распахивающихся капотов Nissan отзывает 1,9 млн автомобилей модели Altima. Среди отзывных оказались машины, произведенные в период с 2013 по 2018 год.

Стоит отметить, что подобный отзыв этой же модели, но других годов выпуска, уже проводили три раза, при этом некоторые автомобили стали отзывными снова.

Капот самопроизвольно открывается по причине дефекта защелки, причем проблема проявляется не сразу, а со временем, когда покрытие защелки начинает отслаиваться от металла, и там образуется ржавчина, которая и приводит к тому, что деталь не работает должным образом.