Renault объявил о скидках на свой модельный ряд в июне

Renault в текущем месяце начала предоставлять на свои автомобили большие скидки и выгодные кредиты.

В период акции в зависимости от комплектаций и выбранной программы скидка может составить от 20 тыс. рублей.

Специальные предложения суммируются с программой трейд-ин. Например, при сдаче нового автомобиля клиент за купеобразный кроссовер Arkana 2019 года выпуска может получить 90 тыс. рублей, еще 110 тыс. рублей скидка предоставляется, если автомобиль в комплектации Prime со 150-сильным мотором будет заказан через онлайн-шоуроум.

За популярный Renault Duster скидка клиенту будет 30 тыс. рублей, а Logan и Sandero предлагаются с выгодой 20 тыс. рублей.

Самая большая скидка по трейд-ин окажется на кроссовер Renault Kaptur (дорестайлинговая версия). За эту модификацию клиент получит выгоду в 100 тыс. рублей.

Еще дополнительные 40 тыс. рублей выгоды будет суммировано за онлайн-заказ автомобиля.

Помимо всех предложенных акций Renault совместно с РН Банк оформляет новую страховку от потери работы клиентам, которые оформили автомобили марки в кредит. Причем страховка уже включена в кредитные программы Renault Finance.

Напомним, Renault еще участвует госпрограммах.