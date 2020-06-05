Появление новой «Волги», созданной совместно с концерном Volkswagen официально не было анонсировано, впрочем и слухи об автомобиле пока комментировать вряд ли будут.

В сети появилась информация, согласно которой ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia.

Не исключено, что такой проект действительно станет реальностью, и если это произойдет, то машина может оказаться востребованной на российском рынке.

Как известно, ГАЗ на своей производственной площадке выпускает автомобили Skoda, поэтому наладить выпуск новой «Волги», которая могла быть унифицирована с Skoda Octavia с удлиненной колёсной базой, особого труда не составило.

К тому же если цена такой машины окажется ниже, чем у Toyota Camry, то она бы определенно пользовалась спросом.