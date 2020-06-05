В нем были названы регионы РФ с самой большой долей отечественных машин. При этом было отмечено, что в целом на вторичном авторынке доля российских авто составляет 36%, но в некоторых регионах показатель превышает 40%.

При этом наибольшая доля отечественных машин оказалась в Тольятти – более 60%. Доля в 40% у российских авто оказалась в Саратове и Ульяновске.

При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске автомобилями российских брендов интересуются меньше всего – доля таких моделей в этих городах составила менее 20%.

В большинстве российских регионов наши машины лидируют, но есть регионы, в которых все-таки лидерство оказывается за немецкими и японскими авто.

Средняя стоимость моделей отечественных марок составила 215 тыс. рублей, тогда как автомобили немецких, корейский, японских или американских производителей обходятся как минимум в два раза дороже.

Однако на вторичном рынке есть машины, которые обойдутся еще дешевле, а это модели из Индии (171 000 рублей), Ирана (121 000 рублей), Украины (108 000 рублей) и Малайзии (74 000 рублей).

А вот самые дорогие в России это британские авто, средняя стоимость которых составляет 1 269 000 рублей.