Honda отзовет более 130 тыс. автомобилей по миру

Компания Honda проведет масштабную отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будет отправлено порядка 1,4 млн автомобилей.

Из них 136 тыс. экземпляров отзовут по миру, а оставшиеся были реализованы на территории США. Как говорится в сообщении Honda, компания начинает проведение отзыва.

Причиной стала неисправность топливного насоса. Сразу же было отмечено, что в компанию еще не поступало информации о ДТП, которые были связаны с топливным насосом.

В отзывных машинах из-за неисправности автомобиль может заглохнуть во время движения, либо машина просто не заводится.

Проблема может быть в таких моделях как: Honda Accord 2018 и 2019 годов, Acura NSX, Civic Hatchback, Civic Type R и Civic Type HR-V, Acura RDX / RLX / RLX 2019 года, Honda Fit и Honda Insight 2019-2020 годов.