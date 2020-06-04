Названы самые автомобили с пробегом в России по итогам мая

Специалисты в России подготовили данные по самым популярным автомобилям с пробегом на вторичном рынке за май 2020 года.

Как пишут avtovesti.com ссылаясь на данные сервиса «Автокод», среди автомобильных брендов по числу запросов лидирует Лада.

Число проведенных россиянами проверок по автомобилям этой марки было 223 640. На второй и третьей строчке расположились Toyotа (115 955) и Mercedes-Benz (62 618), а в пятерке лидеров еще числятся Hyundai (54 275) и Volkswagen (52 828).

Также в списке популярных марок оказались следующие компании: KIA (51 676), Nissan (51 642), BMW (47 151), Ford (41 696 ед.) и GAZ (34 891).

Если говорить о популярных моделях, то в мае этого года россияне больше интересовались Ford Focus.

На втором месте находится Лада Приора, а в тройку вошел Toyota Camry. Кроме этого в рейтинге есть следующие автомобили: LADA 2107, Hyundai Solaris, KIA Rio, LADA (ВАЗ) 2114, LADA (ВАЗ) 2110, Toyota Corolla и LADA (ВАЗ) 2106.