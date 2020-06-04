76 автомобилей отзывает BMW в России

Компания BMW отправит на сервис в России свои автомобили моделей BMW 5-й серии (серия G30) и 7-й серии (серия G11).

Об отзывной кампании сообщил Росстандарт, в сообщении которого указано, что вероятные проблемы выявили в автомобилях, реализованных в период с июля 2016 года по апрель 2017 года.

В машинах требуется замена правой, левой или обеих головных подушек безопасности, в которых газогенераторы могут подвергаться воздействию влаги.

В случае ДТП такие подушки могут быть опасными для водителя и пассажиров, так как при срабатывании подушки могут травмировать людей в салоне разорванными частями газогенератора.

Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены за счет компании. Владельцы отзывных машин могут дождаться уведомления о необходимости посетить сервисный центр или проверить VIN-код на сайте Росстандарта, либо воспользоваться поиском easy.gost.ru.