В России Hyundai повысила цены на все свои модели

Автопроизводитель Hyundai изменял цены на свои автомобили в апреле, и в июне он снова изменил стоимость своих автомобилей.

На этот раз цены выросли в большую сторону на 5-15 тыс. рублей или 0,4-0,9% от прежней стоимости.

Изменение стоимости зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто», которые отмечают, что меньше всего прибавил в цене седан Solaris.

Его обновленная и дорестайлинговая версии теперь продаются по цене 5 тыс. рублей дороже.

Сильнее всех подорожал кроссовер Santa Fe – на 15 тыс. рублей. Модели Elantra, Sonata, Tucson и версия Tucson N Line стали дороже на 10 тыс. рублей.