Специалисты исследовательской компании JATO Dynamics опубликовали данные по самым продаваемым автомобилями на европейском рынке за апрель.



Как было отмечено, Volkswagen T-Roc вошёл в десятку европейских бестселлеров, расположившись на 10-м месте с результатом 3 840 проданных экземпляров, что на 78% меньше.

При этом лидером европейского авторынка по-прежнему остается Volkswagen Golf с – 7 810 шт., что на 78% меньше.

Второй результат в апреле показала Skoda Octavia, реализованная в количестве 6 512 ед., что на 67% хуже. Renault Clio стал третьим с результатом 6 370 экземпляров, а это меньше на 79%.

Ford Focus и Opel/Vauxhall Corsa находятся в пятерке лидеров с показателями 4 971 (76%) и 4 198 ед. (-75%).

В Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе еще оказались Peugeot 208 (4 141 ед., -79%), Volkswagen Tiguan (4 111 ед., -78%), Toyota Corolla (4 006 ед., -65%), Volkswagen Passat (3 968 ед., -66%) и Volkswagen T-Roc (3 840 ед., -78%).