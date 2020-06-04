Названы марки авто, на покупку которых тратят деньги россияне

Основной для исследования, результаты которого опубликовали в агентстве «Автостат», стали данные по продажам новых авто за период январь-апрель 2020 года.

В отчетный период россияне в целом потратили на покупку машин 697,5 млрд рублей, а этот показатель на 10,35 меньше.

Больше всего было потрачено на машины брендов KIA и Toyota – по 76,7 млрд рублей. В тройке лидеров находится BMW с показателем 59,6 млрд рублей.

Mercedes-Benz и LADA продали своих машин на сумму 58,8 и 50 млрд рублей соответственно. У других автомобильных компаний показатель оказался ниже 50 млрд рублей.