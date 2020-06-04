Новый Volkswagen Arteon продемонстрировали на тизере



Анонс сопровождался тизерными изображениями и сообщением о названии новинки — Arteon Shooting Brake.

Универсал, а также слегка обновленный лифтбек Arteon представят онлайн 24 июня.

Как рассказали в компании, помимо появления универсала, в списке оборудования добавят новые опции, системы и функции.

Так, в автомобилях будет мультимедийная система с возможностью обновления по воздуху, а также автопилот второго уровня, работающий на скорости до 210 км/ч.

Об изменениях в моторной гамме ничего не известно, но возможно у автомобилей будут гибридные установки.