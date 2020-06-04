Немецкая компания Volkswagen официально анонсировала Volkswagen Arteon в кузове универсал.
Новый Volkswagen Arteon продемонстрировали на тизере
Анонс сопровождался тизерными изображениями и сообщением о названии новинки — Arteon Shooting Brake.
Универсал, а также слегка обновленный лифтбек Arteon представят онлайн 24 июня.
Как рассказали в компании, помимо появления универсала, в списке оборудования добавят новые опции, системы и функции.
Так, в автомобилях будет мультимедийная система с возможностью обновления по воздуху, а также автопилот второго уровня, работающий на скорости до 210 км/ч.
Об изменениях в моторной гамме ничего не известно, но возможно у автомобилей будут гибридные установки.
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