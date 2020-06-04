Renault начала продажи в России нового Renault Master

Renault в России начала принимать заказы на рестайлинговый Renault Master, в котором изменили переднюю часть и улучшили салон.

Обновленный фургон теперь получил новые фирменные черты марки. В модели изменили радиаторную решетку и установили С-образные светодиодные дневные ходовые огни. Также обновленный автомобиль получил новый капот и хромированные вставки на радиаторной решетке.



В салоне фургона появился новый руль и новая ручка КПП, а еще под обновление полностью попала передняя консоль, в которой изменили воздуховоды, климатический блок и добавили выдвижную полочку.

Renault Master в дилерских центрах предлагается в разных версиях с грузоподъёмностью от 335 до 2172 кг, а также клиент может выбирать между передним или задним приводом.

Базовая версия фургона стоит от 1 915 000 рублей. На выбор будут версии с полной массой 3500 кг и 4500 кг, тремя вариантами длины и тремя вариантами высоты.

Самая дорогая модификация обойдется от 2 519 000 рублей. Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.

Трансмиссия предлагается только шестиступенчатая механическая.