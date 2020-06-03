Обновленный Toyota Hilux сфотографировали без камуфляжа

Японская компания готовит обновленный вариант пикапа Toyota Hilux, который уже не раз попадал в объективы камер фотошпионов.

На этот раз пикап удалось сфотографировать без камуфляжа, а фотографии опубликовали в Сети. На них полностью автомобиль не представлен, но даже эти фото позволяют понять, что у пикапа после обновления внешность будет выполнена в стиле кроссовера RAV4.

У пикапа будет большая решетка радиатора с проходящими вдоль нее горизонтальными линиями. Еще пикап получит хромированные элементы и увеличенных размеров логотип.

Ожидается, что изменения произойдут и в салоне пикапа, а вот технические характеристики пока не раскрываются, но возможно никаких изменений и не произойдет.

Презентация обновленного Toyota Hilux ожидается до конца года.