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Обновленный Toyota Hilux сфотографировали без камуфляжа

Новости
03.06.2020 20:02
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Японская компания готовит обновленный вариант пикапа Toyota Hilux, который уже не раз попадал в объективы камер фотошпионов.

На этот раз пикап удалось сфотографировать без камуфляжа, а фотографии опубликовали в Сети. На них полностью автомобиль не представлен, но даже эти фото позволяют понять, что у пикапа после обновления внешность будет выполнена в стиле кроссовера RAV4.

У пикапа будет большая решетка радиатора с проходящими вдоль нее горизонтальными линиями. Еще пикап получит хромированные элементы и увеличенных размеров логотип.

Ожидается, что изменения произойдут и в салоне пикапа, а вот технические характеристики пока не раскрываются, но возможно никаких изменений и не произойдет.

Презентация обновленного Toyota Hilux ожидается до конца года.

Обновленный Toyota Hilux сфотографировали без камуфляжа Обновленный Toyota Hilux сфотографировали без камуфляжа Обновленный Toyota Hilux сфотографировали без камуфляжа

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