Конкурента Creta и Duster впервые показала компания Nissan

Автопроизводитель Nissan скоро выведет на рынок недорогой кроссовер, который позиционируется как конкурент моделям Creta и Duster.

Недавно компания впервые показала свою новинку, опубликовав изображения. Новый кроссовер получил название Magnite, а его внешность выполнена в фирменной стилистике компании.

Уже известно, что новый Magnite будет самым дешевым кроссовером из модельного ряда марки, и в первую очередь его создавали для рынка Южной Азии и Латинской Америки.

Будут продавать автомобиль и Индии, а также в Таиланде, но там он будет представлен под брендом Datsun и в его моторной гамме будет литровый турбомотор объёмом один литр, работающий в паре с пятискоростной механической КП или вариатором.

Что касается российского рынка, то как известно Datsun до конца года прекратит производство и продажу автомобилей.

При этом ранее торговая марка Magnite была зарегистрирована в нашей стране, а значит новинка может появится в нашей стране только под брендом Nissan.

Больше подробностей о самом кроссовере пока не раскрывают.