При этом некоторые автомобили еще имеются в продаже у европейских дилеров.

Об уходе автомобилей Лада с европейского рынка было известно еще в прошлом году, когда компания сообщила о прекращении поставок машин.

Причина ухода кроется в необходимости дорабатывать автомобили под действующие стандарты.

Тогда же сообщалось, что «АвтоВАЗ» не планирует навсегда покидать авторынок Европы и в дальнейшем планирует доработать машины, и возобновить поставки.

Пока же, как сообщила компания Lada Automobile GmbH Deutschland, «АвтоВАЗ» покинул европейский авторынок полностью прекратив поставки.

По информации представителей компании у них на складе еще имеются Весты в стандартных комплектациях, тогда как другие модели уже распроданы.

Стоит отметить, что ранее модельный ряд Лад в Европе был представлен Lada Granta, Lada Vesta и Lada 4×4.