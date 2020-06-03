При этом некоторые автомобили еще имеются в продаже у европейских дилеров.
«АвтоВАЗ» покинул европейский авторынок
Об уходе автомобилей Лада с европейского рынка было известно еще в прошлом году, когда компания сообщила о прекращении поставок машин.
Причина ухода кроется в необходимости дорабатывать автомобили под действующие стандарты.
Тогда же сообщалось, что «АвтоВАЗ» не планирует навсегда покидать авторынок Европы и в дальнейшем планирует доработать машины, и возобновить поставки.
Пока же, как сообщила компания Lada Automobile GmbH Deutschland, «АвтоВАЗ» покинул европейский авторынок полностью прекратив поставки.
По информации представителей компании у них на складе еще имеются Весты в стандартных комплектациях, тогда как другие модели уже распроданы.
Стоит отметить, что ранее модельный ряд Лад в Европе был представлен Lada Granta, Lada Vesta и Lada 4×4.