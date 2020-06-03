Время замены покрышек на автомобиле

Шина – изделие, обеспечивающее механический контакт транспортного средства с дорогой. Именно она отвечает за эффективную передачу крутящего момента, сцепление с асфальтом, снегом или грунтом, что дает точность управления и безопасность. С каждым пройденным километром шина все больше изнашивается, так что постепенно возникает необходимость ее замены.

Средний эксплуатационный срок

В среднем, шина “живет” 5 лет. Необходимо учитывать, что этот срок отсчитывается с момента производства, а не с реальной установки на транспортное средство. На сайте https://tirestock.ru можно выбрать и купить покрышки, которые будут “свежими”, что позволит в полной мере использовать их ресурс. К сожалению, многие магазины грешат продажами залежалого товара, изготовленного 2, а то и 3 года назад. На дату производства обязательно нужно обращать внимание.

Конечно, значение в 5 лет является усредненным. Показатель может снизиться в следующих ситуациях:

Агрессивный стиль вождения, резкие маневры, торможения и разгоны;

Некорректное давление в шинах;

Неправильное сезонное хранение. Резина должна храниться в прохладном помещении, важно исключить прямое попадание солнечных лучей, контакт с агрессивными химическими веществами, маслами;

Регулярные поездки по дорогам низкого качества, грунтовкам или плохому асфальту высокой степени абразивности, с обилием мелких камешков, провоцирующих формирование в структуре трещин.

Продлить срок службы можно, периодически меняя колеса местами.

Необходимость немедленной замены

Немедленная установка новых шин необходима в следующих случаях:

Критический износ протектора. Для летней резины минимальная глубина составляет 1.6 миллиметра, для зимней – 4. В идеале, при замере нужно пользоваться специальным инструментом – глубиномером. Глубина должна везде превышать обозначенные минимальные показатели;

Внешние дефекты. Крупные трещины, явные признаки неравномерного износа протектора, грыжи – все это недостатки, при которых эксплуатация покрышки недопустима;

Превышение эксплуатационного периода. Если изделие старше 5-6 лет, то его нужно заменить даже при отсутствии визуальных дефектов. Свойства резины по истечении этого срока начинают меняться, она не обеспечивает должного сцепления, теряет прочность.

Своевременная установка новых покрышек – залог безопасной эксплуатации автомобиля. Игнорировать ее ни в коем случае нельзя!