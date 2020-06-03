Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series



Эта модель отличается от предшественника наличием новых технологий, двигателей и внешности. Так, купе BMW 4-Series теперь имеет двойную решетку радиатора с большими ноздрями, а подобное решение уже использовали в прототипе BMW Concept 4.

В основе автомобиля располагается платформа CLAR, а линейка двигателей модели будет иметь силовые установки и агрегаты, как у новой генерации 3-Series, однако при этом купе отличается иными настройками шасси.

Габариты новой модели следующие: 4 768/1 852/1 383 мм, а колесная база составляет 2 851 мм. В салоне также произошли изменения, хотя в целом архитектура сохранилась. В салоне купе теперь есть новый руль, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, 10-дюймовый экран мультимедийной системы и многое другое. На старте продаж новый BMW 4-Series будет доступен с четырьмя силовыми установками, одна из которых дизельная.

Версии 420i (184 л.с., 300 Нм) и 430i (258 л.с. и 400 Нм) имеют 2,0-литровый двигатель с турбиной, а M440i xDrive будет оснащен турбированным шестицилиндровым агрегатом с отдачей 374 л.с. при 500 Нм крутящего момента.

Модификация 420d будет доступна со 190-сильным мотором объёмом два 2,0-литра. В этом исполнении система привода на обе оси будет доступна за дополнительную плату.

Позднее компания начнет продажи вариантов купе 430d xDrive (286 л.с., 650 Нм) и M440d xDrive (340 л.с., 700 Нм) с шестицилиндровыми ДВС.

Все двигатели будут работать с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также некоторые моторы предлагаются с 48-вольтовым стартер генератором. Поставки купе запланированы на осень и уже известно, что оно появится и в России.

В минимальной комплектации автомобиль обойдется в 3 130 000 рублей, а самая дорогая версия будет оценена в 5 220 000 рублей.