Количество автомашин на дорогах с каждым днем становится больше. Качество дорог заставляет автовладельцев чаще обращаться в мойку в дождливую погоду, а также в весенний и осенний сезон. Поэтому оказание услуг мойки машин всегда востребовано.

Мойки самообслуживания

Большой популярностью пользуются мойки автомашин самообслуживания. Оборудование по мойке устанавливаются модульные или контейнерные. Они комплектуются разным набором, которые отличаются по принципу работы, мощностью емкости, функциональностью. Если хотите, чтобы доход вас удовлетворял, клиенты отзывались отличным качеством мойки, надо выбрать автомойки самообслуживания WashTec.

Мойки WashTec

В производственной линейке WashTec на портальных мойках выполняют мойку любого вида транспортных средств от легковых автомобилей до грузовой спецтехники.

В WashTec на сегодняшний день разработано оборудование для автомойки самообслуживания.

Мойки самообслуживания — это совершенно новый подход к процессу мойки. Здесь автовладельцам предоставляются моечные посты, где клиенты сами моют свою технику, оплачивают только время пользования оборудованием.

Мойки самообслуживания WashTec – модульные и универсальные: отличаются привлекательным дизайном металлоконструкций и навесов.

Какое оборудование нужно для автомойки

Главной категорией для мойки считается аппарат высокого давления, при его выборе надо планировать нагрузку с расчетом пропускной способности оборудования.

Для бесконтактных моек нужны пенообразователи, которые подразделяются на:

Пенокомплекты, которые выдают густую и стойкую пену. Пеноинжекторы, являются пенообразующей насадкой, которая может переключаться на выдачу чистой воды. Пеногенераторы. Выдают мелкодисперсную пену. Струя пены попадает на грязные места через 6 м шланг.

Кроме пенообразователей, нужен пылесос для влажной или сухой уборки. Хорошим пылесосом является 2-ух или 3-ех турбинный аппарат, установленный на тележку с колесами. Количество пылесосов зависит от загруженности автомойки.

Работу автомойки невозможно вести без компрессора, выбор которого определяется объемом ресивера.

Кроме названных видов оборудования, надо приобрести дополнительные аксессуары:

пистолеты и фитинги;

барабаны для шлангов;

фильтры и форсунки;

поворотные консоли, держатели для ковриков.

Для открытия бизнеса в виде автомойки нужна установка кассового аппарата для безналичной оплаты, денежного ящика, сканера штрих-кода, прилавки.

Для организации этого прибыльного дела надо заказать готовый проект мойки самообслуживания у профессионалов.