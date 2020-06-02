В США десятки электромобилей выбросили на свалку

Электромобили просто свалили в одну кучу за ненадобностью.



В США нередки случаи, когда рабочие машины, в том числе и электрокары выбрасывают на открытые площадки. Вот так случилось и с электрокарами каршеринговой компании BlueIndy.

Она разорилась, а все электрокары, которые находились в автопарке, выбросили на свалку, причем все машины свалили в одну кучу.

Как сообщают местные СМИ, фирма BlueIndy существовала пять лет и работала на территории Индианаполиса, предоставляя в краткосрочную аренду электромобили.

В ее автопарке числилось порядка 280 авто. Разорилась компания из-за коронавируса.