Электромобили просто свалили в одну кучу за ненадобностью.
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
В США нередки случаи, когда рабочие машины, в том числе и электрокары выбрасывают на открытые площадки. Вот так случилось и с электрокарами каршеринговой компании BlueIndy.
Она разорилась, а все электрокары, которые находились в автопарке, выбросили на свалку, причем все машины свалили в одну кучу.
Как сообщают местные СМИ, фирма BlueIndy существовала пять лет и работала на территории Индианаполиса, предоставляя в краткосрочную аренду электромобили.
В ее автопарке числилось порядка 280 авто. Разорилась компания из-за коронавируса.
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